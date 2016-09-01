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繼323隻馴鹿後 德州19隻乳牛也遭雷擊致死

美國德州霍爾斯維利週二遭暴風雨襲擊，當地一處農場的乳牛們聚集在一棵樹下躲雨，不料一道閃電硬生生劈中這棵樹，導致附近19隻乳牛不幸身亡。（圖擷取自《每日郵報》）

2016-09-01  18:39

〔即時新聞／綜合報導〕繼挪威逾300隻馴鹿遭雷擊身亡後，美國德州又傳大批乳牛遭雷擊的意外，這讓農場主人直呼，「我畜牧一輩子，從未見過」。

根據《每日郵報》報導，美國德州霍爾斯維利（Hallsville）週二遭暴風雨襲擊，當地一處農場的乳牛們聚集在一棵樹下躲雨，不料一道閃電硬生生劈中這棵樹，導致附近19隻乳牛不幸身亡，這讓農場主人安德森（Ashley Anderson）感到相當訝異，直呼「我畜牧一輩子，從未見過，這相當不尋常，感覺像是在超現實的狀況下，才有可能看到」。

報導指出，挪威南部的哈當爾（Hardangervidda）高原8月26日遭暴風雨襲擊，大批馴鹿遭閃電擊中，約323隻馴鹿不幸罹難，其中包含70隻小馴鹿。

美國國家氣象局（US National Weather Service）的專家簡森紐斯（John Jensenius）認為，雖然大批動物遭雷擊致死相當罕見，但這可以解釋。簡森紐斯表示，閃電並不是擊中一個點，而是一個區域，然後電流透過一條腿傳送至另一條腿，瞬間就能夠讓心臟停止跳動。

簡森紐斯指出，4條腿的動物比人類更容易觸電，再加上這些動物2腿之間的距離若越大，電流通過的能量就越大，容易造成死亡。

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  • 北歐國家挪威一處國家公園日前遭暴風雨襲擊，323隻馴鹿遭閃電擊中，不幸罹難。（美聯社）

    北歐國家挪威一處國家公園日前遭暴風雨襲擊，323隻馴鹿遭閃電擊中，不幸罹難。（美聯社）

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