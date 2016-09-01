亞太最有利於女性創業國家排行 台灣第六

新加坡《海峽時報》的一篇報導指出，在全亞太地區「最有利於女性創業」的國家中，台灣被排在第六。（資料照，記者林彥彤攝）

2016-09-01 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡《海峽時報》（The Straits Times）的一篇報導指出，在全亞太地區「最有利於女性創業」的國家中，台灣被排在第六，第一、第二名分別是紐西蘭以及澳洲，其次是泰國、菲律賓、新加坡，中國則排在台灣之後位居第七，墊底的國家則分別是印度、斯里蘭卡、孟加拉。

報導引用萬事達統計數據，做出了這項報導，報導中還提到，女性創業者指數顯示，已開發國家所提供經濟條件比新興國家要來的好，已開發國家孕育了許多「機會型創業者」，新興國家則是培養許多「需求型創業者」。

而亞太地區排在台灣之後的國家則分別是中國、香港、南韓、印尼、越南、日本、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、孟加拉。