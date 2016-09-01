整形名醫的完美女性臉孔 將9大女神融為一體

2016-09-01 17:03

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國整型外科醫生史爾瓦（Julian De Silva）最近製作了一張美女圖，將整容女性最想要的9個名人臉部特徵融為一體，堪稱「世界最完美的女性臉蛋」。

根據《每日郵報》報導，當代女神的臉部特徵幾乎都在這張圖裡，包括美國小天后麥莉的額頭、拉丁天后珍妮佛洛佩茲的眉毛、英國女演員綺拉奈特莉的眼睛、以及美國女星安潔莉娜裘莉的雙頰。

另外，這張圖片還包含英國凱特妃的鼻子、西班牙女星潘妮洛普克魯茲的雙唇，美國女星瑞絲薇斯朋的皮膚、美國老牌女星雪兒的腮線、以及美國流行小天后賽琳娜的下巴。

史爾瓦表示，此圖是根據過去10年來、超過1千名女性的整型要求所製成，其中以英國凱特妃的鼻子最受歡迎，因為她的鼻子微翹成106度角。最近研究顯示，最理想角度為104度至108度。

另外，史爾瓦也指出，綺拉奈特莉的眼睛熱門指數排名第二、珍妮佛洛佩茲的眉毛排名第三。他認為，這圖能夠幫助整型醫師，建立人們最想要臉部特徵，「這些是世界上最美的女性，有誰不會想要長得像她們一樣？」