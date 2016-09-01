​馬來西亞爆首例茲卡 病患上月去過新加坡

2016-09-01 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡茲卡疫情不斷延燒，馬來西亞則在今證實境內已出現首起病例，且該名女病患曾於上月去過新加坡。

綜合媒體報導，馬來西亞衛生部今證實，境內出現首起茲卡病例，該名58歲的婦女及其丈夫於上月19日曾前往新加坡探望女兒，並於21日回國，28日開始出疹、發燒不退，驗尿後也出現茲卡陽性反應，而她在新加坡工作的女兒也被證實染上茲卡病毒。

報導提到，目前該名婦女已在雙溪毛糯醫院接受治療，其丈夫的茲卡檢驗目前都還呈現陰性，當局也已對其接觸過的人士進行相關檢查。