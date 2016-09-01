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港大首設性別友善廁所 「不需以性別區分」

廁所標誌為3人手牽手，除了傳統的一男一女，中間還加了一個象徵「第三性」的圖案，並繪上象徵LGBT群體的彩虹顏色。（圖取自港大學生發展及資源中心輔導及心理培育部臉書）

2016-09-01  17:39

〔即時新聞／綜合報導〕在全球享有名譽的香港大學，從本學期開始於校內設置首個「性別友善洗手間」，門牌上寫著「這是給大家使用的，不需以性別區分」。

綜合港媒報導，港大本學期在大學本部大樓天台，設立首個全性別廁所「性別友善洗手間」，鄰近該校學生發展及資源中心的輔導及心理培育部，該單位昨天（8月31日）也在臉書上公告此事。

這間「性別友善洗手間」的標誌為3人手牽手，除了傳統的一男一女，中間還加了一個象徵「第三性」的圖案，並繪上象徵LGBT群體的彩虹顏色，標誌上也強調，廁所供所有人使用，「不需以性別區分」。

香港平等機會委員會早前曾表示，將會改裝殘疾人士專用廁所，在泳池、公園逐步推行「中性廁所」，並會更改標誌，方便跨性別人士、長著照顧者及陪同小孩的家長使用。

《立場新聞》則指出，「性別友善洗手間」一直在國際上備受爭議，贊成的一方認為中性廁所顧及性小眾的需求，但反對者認為這涉及隱私問題。

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  • 港大本學期在大學本部大樓天台，設立首個全性別廁所「性別友善洗手間」。（圖取自港大學生發展及資源中心輔導及心理培育部臉書）

    港大本學期在大學本部大樓天台，設立首個全性別廁所「性別友善洗手間」。（圖取自港大學生發展及資源中心輔導及心理培育部臉書）

  • 「性別友善洗手間」一直在國際上備受爭議。（圖取自港大學生發展及資源中心輔導及心理培育部臉書）

    「性別友善洗手間」一直在國際上備受爭議。（圖取自港大學生發展及資源中心輔導及心理培育部臉書）

  • 香港平等機會委員會早前曾表示，會逐步推行「中性廁所」。（圖取自港大學生發展及資源中心輔導及心理培育部臉書）

    香港平等機會委員會早前曾表示，會逐步推行「中性廁所」。（圖取自港大學生發展及資源中心輔導及心理培育部臉書）

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