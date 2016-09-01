小確幸！ 巴國將發給農民500萬支手機

2016-09-01 15:43

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據BBC報導，巴基斯坦官員表示，政府即將發送500萬支智慧型手機給農民，目的推廣現代農業科技，包括印度和肯亞等國家最近也在進行類似實驗。

印度旁遮普邦資訊科技委員會（Punjab Information Technology Board）主席賽夫（Umar Saif）指出，第一批手機將於10月份發送給農民，弱勢地區將會優先發放。

賽夫表示，農夫將會收到免費的手機通報，指導如何使用農藥。另外，專家提供的建議也會透過手機傳送給農夫。

丹麥奧爾堡大學（Aalborg University）學者科諾切（Hendrik Knoche）監督這次的手機發送計畫。他認為，巴國此舉值得讚許，但農夫感興趣的消息不一定線上找得到，例如當地經銷商是否摻假料等。

科諾切指出，根據他的經驗，農夫雖然沒有這種裝置的使用經驗，但很快就會上手，這對未來的農業很有助益。