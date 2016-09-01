羅塞夫遭彈劾現外交裂痕 拉丁美洲政府召回大使

巴西參議院以61張贊成票對20張反對票，確定總統羅塞夫遭到彈劾。（路透）

2016-09-01 15:49

〔編譯周柏憲／綜合報導〕巴西首位女總統羅塞夫（Dilma Rousseff）彈劾案8月31日劃下句點，參議院以61張贊成票對20張反對票的結果，判定羅塞夫違法挪用國營銀行資金挹注公共花費，結束左翼工黨（Workers' Party）連續13年的統治，由原副手泰梅爾（Michel Temer）正式接任總統。此結果使左派的拉丁美洲政府相當不滿。

《路透》報導，委內瑞拉、厄瓜多、薩爾瓦多、以及玻利維亞等國首都的左派領導人為羅塞夫的兼固盟友，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）甚至指控美國是彈劾案背後的推手。

馬杜洛也在電視演說批評，「這場政變不僅對抗羅塞夫，而是和拉丁美洲和加勒比海的國家對抗」，「這是一起針對進步且受人民愛戴的左派行動發起的攻擊。」

維護彈劾羅塞夫合法性的巴西外交部長謝哈（Jose Serra）則反擊，馬杜洛沒有資格說三道四，理由是「他們並非民主政體」，甚至拘留政治犯。

此彈劾案也使巴西出現外交裂痕，委內瑞拉、厄瓜多、薩爾瓦多召回大使，稱羅塞夫的彈劾為「政變」。左派政府薩爾瓦多聲明中表示，羅塞夫的罷黜「表示拉丁美洲的民主、和平、正義、發展與整合受到嚴重威脅。」