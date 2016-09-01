為讓顧客上癮 中國炸雞店賣罌粟雞

2016-09-01 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國一家炸雞店的謝姓老闆為了讓顧客吃上癮，竟然在醃製過程中加入罌粟殼，預估在2015年3至10月總共賣出10噸炸雞，這位「惡毒」的謝老闆對一審判決有期徒刑一年半不滿，覺得判太重因而提出上訴，不過已被中國法院駁回並維持原判。

據《京華時報》報導，北京食藥監局執法人員在2015年10月底進行食物抽檢時，赫然發現謝老闆的炸雞竟含有罌粟鹼、嗎啡、可待因等成分，才揭開店家以毒品添加於食物內的駭人手法。謝老闆是在調料包裡加入25%的罌粟殼，並以調料包放入鹵水煮沸再醃製雞肉，製作出吸引眾多顧客的毒品炸雞。

謝老闆坦承，這款炸雞能吸引許多顧客，平均每天可銷售100斤，半年來少說賣出了10噸，一天的獲利可達300多人民幣（約新台幣1440元）。謝老闆在東窗事發被判刑一年半後，他認為自己的添加量少而且總獲利不多，不應該判得那麼重，但二審時法院依事證確鑿，駁回謝老闆的上訴。