悲！年僅六歲的他打地下拳賽 肩負著全村的希望

泰國規定拳賽參加者不得低於15歲，但仍有超過3萬名兒童為了家庭生計而打地下拳賽賺錢。（擷取自《每日郵報》）

2016-09-01 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕泰國是不少人眼中的觀光勝地，除了人妖秀外，泰拳比賽也極為出名。泰拳在泰國是非常普遍的國民運動，許多孩子才剛會走路就被家長送去學習打拳，成為拳王更是許多小孩心中的夢想。

泰國法律規定，15歲以下的兒童不得參加泰拳比賽，但據統計，泰國有超過3萬名兒童在地下拳賽中以職業拳手的身分馳騁賽場，其中年齡最小的僅僅6歲。泰國獨有的泰拳文化遍布全國各個階層，也有著極為濃厚的賭博氣息。如果村裡的小拳手上台比賽，家人以至於全村的人常會拿出本就不甚富裕的金錢押注在他身上，所以在偌大的拳擊台上奔走的小小身軀，往往背負著全家以至全村的人的希望。

拳擊場上勝者為王、敗者為寇，地下拳賽更視勝利為唯一目標，這些孩子如果贏了比賽就能獲得現金抽成，加上現場觀眾給的小費，這筆豐厚的酬勞常是貧窮家庭的救命金；但輸家就算打得渾身是血，也往往只被抬到場下扔在一旁，無人理睬。

兒童拳手常面臨的問題是加倍的職業傷害，在缺乏護具及較低肉體承受能力的情況下，腦部傷害、肢體骨折等傷病常見於這些孩子身上。其中腦部傷害往往導致這些孩子無法繼續求學，但他們仍甘之如飴，因為對他們而言這條路恐怕是擺脫貧困唯一的捷徑了。

即便如此，這些泰國拳手的職業生涯仍非常短，一般來說，他們打到25歲左右就必須退休，帶著一身的傷病想重回社會職場十分不易，最後往往只能在大都市陰暗的角落中看到他們令人唏噓的落寞身影。

勝利的小拳手能獲得獎金抽成，也常從觀眾身上拿到小費。（擷取自《每日郵報》）