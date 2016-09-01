| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

他在街頭實測大喊「卡比獸」～人群的反應讓人哭笑不得

網友在人群中大喊卡比獸。（圖擷取自YouTube）

2016-09-01  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕手遊《精靈寶可夢》人氣居高不下，你是否曾想過在人群當中，大喊稀有怪看眾人的反應？

一名網友就在街頭惡搞、實測，在玩家集中地大喊「卡比獸」看大家的反應，沒想到他喊了以後，大批的人潮往喊卡比獸的方向魚貫前進，從空拍的角度來看，前進的人潮相當驚人。

網友看到後，也笑說「超好笑」、「傻眼」，但也有人認為，會有這樣的結果不意外，大家果然是盲目的。

廣告
  • 大批人群移動中。（圖擷取自YouTube）

    大批人群移動中。（圖擷取自YouTube）

  • 網友惡搞成功還大笑，超壞der。（圖擷取自YouTube）

    網友惡搞成功還大笑，超壞der。（圖擷取自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卡比獸 精靈寶可夢
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：他在街頭實測大喊「卡比獸」～人群的反應讓人哭笑不得


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.