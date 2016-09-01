他在街頭實測大喊「卡比獸」～人群的反應讓人哭笑不得

網友在人群中大喊卡比獸。（圖擷取自YouTube）

2016-09-01 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕手遊《精靈寶可夢》人氣居高不下，你是否曾想過在人群當中，大喊稀有怪看眾人的反應？

一名網友就在街頭惡搞、實測，在玩家集中地大喊「卡比獸」看大家的反應，沒想到他喊了以後，大批的人潮往喊卡比獸的方向魚貫前進，從空拍的角度來看，前進的人潮相當驚人。

網友看到後，也笑說「超好笑」、「傻眼」，但也有人認為，會有這樣的結果不意外，大家果然是盲目的。