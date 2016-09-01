狼性職場！中國OL被嗆 「處理方式」超霸氣

網路上流傳一段中國OL與人吵架的影片。（圖擷取自YouTube）

2016-09-01 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕當代中國人一向以擁有「狼性」著名，近日網路上更出現一段體現這種文化的影片。有YouTube網友日前上傳一段影片，影片中，一群中國上班族就公事在爭執，一名妙齡OL竟率先大打出手，引發激烈群架，嚇壞網友。

在這部標題為「行銷公司裡，最好就是聘請這種會打架的女助理」影片中，一群上班族在開會議事，一名女子遭一名男子不禮貌的嗆，「你是什麼東西？」「昨天的事跟你有什麼關係？」讓女子也不甘示弱的回嗆，「你又是什麼東西？跟你又有什麼關係？」

這個時候，女子的一名男同事來拉她示意別再吵下去，但女子卻走近對方要求道歉，但對方只強硬的說，「我為什麼要跟你道歉？」女子回嘴說，「那我們就按照自己的方式處理」，隨後就賞男子一巴掌外加一拳，讓男子也抄起桌上的水瓶猛K女子，一群人爆發群架，讓網友看了都不敢恭維。