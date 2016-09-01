| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

狼性職場！中國OL被嗆 「處理方式」超霸氣

網路上流傳一段中國OL與人吵架的影片。（圖擷取自YouTube）

2016-09-01  14:40

〔即時新聞／綜合報導〕當代中國人一向以擁有「狼性」著名，近日網路上更出現一段體現這種文化的影片。有YouTube網友日前上傳一段影片，影片中，一群中國上班族就公事在爭執，一名妙齡OL竟率先大打出手，引發激烈群架，嚇壞網友。

在這部標題為「行銷公司裡，最好就是聘請這種會打架的女助理」影片中，一群上班族在開會議事，一名女子遭一名男子不禮貌的嗆，「你是什麼東西？」「昨天的事跟你有什麼關係？」讓女子也不甘示弱的回嗆，「你又是什麼東西？跟你又有什麼關係？」

這個時候，女子的一名男同事來拉她示意別再吵下去，但女子卻走近對方要求道歉，但對方只強硬的說，「我為什麼要跟你道歉？」女子回嘴說，「那我們就按照自己的方式處理」，隨後就賞男子一巴掌外加一拳，讓男子也抄起桌上的水瓶猛K女子，一群人爆發群架，讓網友看了都不敢恭維。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： OL 中國 打架
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：狼性職場！中國OL被嗆 「處理方式」超霸氣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.