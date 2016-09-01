自閉男孩孤零零吃飯 他的舉動讓大家哭了

魯道夫與佩斯克共享午餐。（美聯社）

2016-09-01 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達發生一則感人故事。一名6年級男孩因患有自閉症，在餐廳用餐時往往只能一個人吃飯。目睹到這一幕的佛羅里達大學美式足球員便坐下與他共享午餐，照片上傳到網路後引發熱烈討論，男孩的媽媽看到後也不禁流淚。

就讀馬特佛中學的佩斯克（Bo Paske）因患有自閉症，每到午餐時間便自己一人坐在位子上默默吃午餐。佛州大學美式足球接球員魯道夫（Travis Rudolph）曾來到這間學校訪問，因目睹到這一幕，決定拿著餐盤到佩斯克身旁坐下，陪著他一起享用午餐。

魯道夫表示，他與佩斯克有段非常愉快的對話，過程中佩斯克還問了些關於美式足球的問題，更對魯道夫分享他有多熱愛佛羅里達。魯道夫則稱佩斯克很酷，願意隨時與他玩上一整天。

佩斯克的母親則在看到照片後潸然淚下，她對魯道夫的仁慈之舉表示感激，因佩斯克有自閉症的緣故，每次只能孤零零的自己一個人吃飯。她說，這是她唯一不用擔心自己的兒子孤單吃飯的一天，因為魯道夫就坐在他的對面，在許多人的眼中，他是位英雄。