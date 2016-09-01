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年度番茄大戰 染紅西班牙小鎮

一年一度番茄大戰登場，眾人狂砸番茄狂歡。（歐新社）

2016-09-01  14:28

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的「番茄大戰」（La Tomatina）31日在西班牙東部小鎮布尼奧爾（Bunol）登場，吸引超過2萬名觀光客湧入小鎮體驗，彼此在巷弄內拿起番茄互砸、狂歡，把整個小鎮都染成紅色。

綜合外媒報導，西班牙小鎮布尼奧爾31日舉辦了一年一度的番茄大戰，吸引了超過2萬名觀光客參與，這人數是當地居民人數（布尼奧爾人口低於10000人）的兩倍之多，其中有60％的參與者來自其他國外，主要是美國，日本，英國，澳洲，印度，韓國和俄羅斯。

番茄大戰上午11點正式開始，持續了90分鐘，在這一個半小時內，一共消耗了超過160噸番茄，主辦單位要出動7輛卡車才能把這些番茄運送到現場，現場觸目所及一片血紅。

番茄大戰起源於1944年，每年8月的最後一個星期三舉行，經過70多年的發展，已經成為西班牙布尼奧爾鎮牢固的傳統和城市特色，就算近年來開始收取參加費用，但是前來體驗的遊客還是絡繹不絕。

人們彼此在巷弄內拿起番茄互砸、狂歡，把整個小鎮都染成紅色。（美聯社）

活動結束後，許多人躺在滿滿的番茄渣上。（法新社）

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