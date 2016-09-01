南韓慰安婦援助帳戶 已收到日本撥款10億日圓
2016-09-01 13:34
日本政府已匯出10億日圓給南韓，以援助慰安婦的處境。圖為過去南韓慰安婦抗議當局，為了10億日圓而把慰安婦的訴求給出賣了。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本內閣會議日前核准撥款10億日圓（約新台幣3億1100萬元），給南韓為慰安婦成立的和解暨撫慰基金會。韓國外交部今日則表示，基金會的銀行帳戶已確認收到日本政府匯來的10億日圓。
據《共同社》報導，日韓在2015年底就解決慰安婦問題，達成由日方提供資金的共識，日本將支付現金以援助慰安婦的處境，目前10億日圓已匯出給南韓。
不過南韓慰安婦團體曾對此懷疑，南韓政府是為了錢而把慰安婦的訴求給出賣了，她們認為慰安婦問題是日本的戰爭罪行，必需要有官方道歉和法律賠償。
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