杜特蒂差點被暗殺 菲警破獲大批走私槍械
2016-09-01 12:59
菲律賓歹徒策劃暗殺總統杜特蒂，但提前遭警方破獲。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂上任後，以強硬手段掃除毒販和叛亂份子，引起當地匪徒的不滿，試圖走私可組成100把M16步槍的槍枝零件，密謀暗殺杜特蒂。不過菲國警察快人一步，先行逮捕圖謀不軌的嫌犯。
據菲律賓媒體《GNA News》報導，菲警今日宣布破獲槍枝走私集團，該團體極有可能在策劃刺殺總統杜特蒂。落網的嫌犯帕瑪（Wilford Palma）坦承自己是該犯罪集團的一份子，在警方發動逮捕之前，的確有一個大客戶向他們訂購槍枝零件。
帕瑪透露，犯罪集團的老闆告訴他，顧客訂槍是要用來暗殺杜特蒂。至於槍枝走私的方式，則是在美國以假名和假證件買下零件，透過合法的國際貨運代理企業運送到菲律賓各地，這些零件一共可組成100把威力強大的M16步槍。
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