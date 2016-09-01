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中國馬戲團殘酷照流出 小熊們只能無助哭嚎…

小熊只能互相安慰。（圖片擷取自PETA）

2016-09-01  13:42

〔即時新聞／綜合報導〕馬戲團中的動物表演吸人目光，但動物們無法選擇自己是否要表演，背後的訓練過程更是讓人不捨，動物保育團體拍攝到中國馬戲團訓練熊的過程，相當殘酷。

《亞洲善待動物組織》（PETA Asia）發布一系列照片，他們走訪了中國蘇州300多個馬戲團中的其中10個，發現馬戲團訓練小熊的手法相當不人道。馬戲團用鍊子勒住小熊的脖子，強迫牠們站立。小熊若想趴下，便會被鍊子勒緊而窒息。小熊們在這麼不舒適的環境，只能無助的哭嚎，休息時便被關進小小的籠子，失去了生物的尊嚴。

被勒緊脖子的熊。（圖片擷取自PETA）

訓練過程相當不人道。（圖片擷取自PETA）

休息的地方是狹窄的小籠子。（圖片擷取自PETA）

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相關關鍵字： 小熊 殘忍 馬戲團
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