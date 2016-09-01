兩美女奢華之旅玩遍世界 卻持上億元毒品恐終生監禁

加拿大兩名辣妹日前搭郵輪環遊世界。（圖片取自Instagram）

2016-09-01 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大兩名辣妹日前搭郵輪環遊世界，還在秘魯一處海灘上PO出穿著比基尼的遊玩照片，未料不久後兩人卻在澳洲雪梨被捕，澳洲警方指控這兩人攜帶價值約1700萬英鎊（約新台幣7億2千多萬元）的古柯鹼，這兩名辣妹恐面臨終生監禁。

《每日電訊報》（The Telegraph）報導，來自加拿大魁北克的23歲女子羅蓓吉（Melina Roberge）、28歲藍葛西（暫譯，Isabelle Lagacé），這兩人和一名63歲的加拿大男子被指控持有約210磅（約95公斤重）的古柯鹼企圖走私到澳洲，這些毒品的價值約1700萬英鎊。

兩人被逮捕前曾有一趟耗費1萬1000英鎊（約新台幣46萬8490元）的奢華之旅，在自己的社群媒體PO出豪華郵輪出遊照。《The STAR》報導，這趟奢華之旅行經加拿大、美國、哥倫比亞、秘魯、最後抵達澳洲，這趟旅程長達近2個月。

兩人各別在自己的社群媒體上PO出比基尼、美景等照，她們的PO文充滿著「正面能量」，像是「旅行中要帶著開放的心態，嘗試新鮮事，學習所有遇到的事情，讓你自己走舒適圈，這可能是最好的治療。」、「別只是收集物品、要收集時光」等等。

不過，兩人的奢華之旅到了澳洲之後，被查到行李帶了約價值約1700萬英鎊的古柯鹼，遭澳洲當局逮捕。澳洲警方表示，這是他們查獲遊客非法攜帶毒品中最大的案子，約210磅的古柯鹼也是在澳洲歷來查獲的最大數量。

這兩名女子和63歲的加拿大男子，三人很有可能面臨終生監禁。