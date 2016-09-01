日本女學生臥軌自殺 遺書絕筆「請停止霸凌」

2016-09-01 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本青森市藤崎町25日發生一起女學生臥軌自殺事件，死者家屬指出，女兒在手機中寫下「壓力太大，快活不下去了」「請停止霸凌行為」等話語，並列出「霸凌者」姓名。

綜合日媒報導，這名就讀青森市浪岡中學的13歲國二生，在25日早上10時前往JR奧羽線北常盤站，她跑到軌道中央、被疾駛而來的電車迎面撞上，當場死亡，當地警方根據目擊者供詞，認為女學生臥軌自殺可能性極高。

死者家屬表示，女兒在手機中寫下遺書，其中有「壓力太大，快活不下去了」「請停止霸凌行為」等字句，並列出「霸凌者」姓名，遺書是在臥軌前一小時所完筆。死者父親表示，去年6月曾有同學對女兒口出惡言，前往學校了解狀況、溝通後，霸凌行為仍然持續出現，沒想到女兒在24日參加完開學典禮後，隔天就選擇結束自己的生命。

女學生自殺後，浪岡中學在29日舉行全校集會，校長齋藤實向全校430位學生轉達女學生過世的消息，並在談話中闡述生命之可貴。

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