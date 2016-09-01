中大媽開心狂「揉奶」人妖下秒變臉還K了她一拳...

大媽開心摸著人妖的奶。（圖擷取自美拍）

2016-09-01 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕不少人前往泰國旅遊，都少不了「人妖秀」，在結束後，更會與人妖拍照紀念，但這位大媽的行為，卻意外惹惱人妖...。

網路上流傳一部短片，只見一位中國大媽開心的與人妖合影，手卻一直放在人妖的奶上揉阿揉，沒想到人妖最後不耐，笑臉瞬間變臉，還K了大媽一拳。

分享該影片的旅行家天宇則感嘆，「連人妖都覺得中國人沒素質，好多外國人也都在搖頭，我真想上前勸阻，說大姊你自己沒有嗎？！！」這部影片也被轉載至臉書，網友也諷刺「三寶無極限～」「真的很欠揍」、「不會摸自己的嗎」。