不給墨國總統面子 川普回國後嗆：墨西哥會付錢築牆

2016-09-01 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）因移民政策過於偏激飽受批評。因此，他在眾所矚目的移民政策演講前，選擇與墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）會面，似乎有放低姿態的傾向。但川普回國後，隨即在移民政策演講中重申，「墨西哥百分之百會付錢築牆！」

川普與潘尼亞尼托的會面中，潘尼亞尼托明確表示墨國不會付錢替美國在美墨邊境築牆，過程中2人也沒有針對誰該付錢進行討論協商。沒想到川普回到美國立場依舊強硬，嗆明墨西哥將會付錢築牆。

川普在移民政策演講中提到，「首先，我們要在美墨邊境築牆」。此話一出立即炒熱現場氣氛，支持者高聲吶喊「築牆！築牆！」川普接著補充，「墨西哥百分之百會付錢築牆，他們可能還不知道自己會這麼做，但他們將會付錢。」川普還強調，這座牆將會是美麗、強而有力、牢不可破且富含高科技的產物，要讓非法移民無法越過雷池一步。