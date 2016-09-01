| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁小灣傳2人溺水 母女昏迷送醫搶救
 首頁 > 國際

不給墨國總統面子 川普回國後嗆：墨西哥會付錢築牆

2016-09-01  10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）因移民政策過於偏激飽受批評。因此，他在眾所矚目的移民政策演講前，選擇與墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）會面，似乎有放低姿態的傾向。但川普回國後，隨即在移民政策演講中重申，「墨西哥百分之百會付錢築牆！」

川普與潘尼亞尼托的會面中，潘尼亞尼托明確表示墨國不會付錢替美國在美墨邊境築牆，過程中2人也沒有針對誰該付錢進行討論協商。沒想到川普回到美國立場依舊強硬，嗆明墨西哥將會付錢築牆。

川普在移民政策演講中提到，「首先，我們要在美墨邊境築牆」。此話一出立即炒熱現場氣氛，支持者高聲吶喊「築牆！築牆！」川普接著補充，「墨西哥百分之百會付錢築牆，他們可能還不知道自己會這麼做，但他們將會付錢。」川普還強調，這座牆將會是美麗、強而有力、牢不可破且富含高科技的產物，要讓非法移民無法越過雷池一步。

廣告
  • 川普在移民政策演講中重申，墨西哥將會付錢築牆。（美聯社）

    川普在移民政策演講中重申，墨西哥將會付錢築牆。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 共和黨 墨西哥 川普 移民 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：不給墨國總統面子 川普回國後嗆：墨西哥會付錢築牆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.