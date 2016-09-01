試吃地球最辣「死亡麵條」 英國廚師一度失聰

品嘗地球最辣的「死亡麵條」，英國廚師狂喝飲料試圖解辣，甚至一度失聰。（圖擷自DailyMail）

2016-09-01 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕一名英國廚師，在印尼品嘗號稱史上最辣的「死亡麵條」（Death Noodles），由於這份料理實在是太辣了，這位英國人狂喝飲料試圖解辣，甚至一度失聰。

根據《每日郵報》（DailyMail）報導，一名22歲的英國廚師蘇瑪吉維拉（Ben Sumadiwiria）利用去印尼探親的機會，在當地品嘗號稱地球最辣的「死亡麵條」，這種麵條的辣度相當於2000萬史高維爾辣度指標（Scoville heat scale），比530萬的軍用催淚瓦斯的刺激性還高；吃進麵條僅僅幾秒鐘，這名男廚師就把上衣脫掉，滿頭大汗、眼淚直流，為了消除嘴中的辣度，他一口氣喝掉了半打的奶昔。

蘇瑪吉維拉表示：「這是我所吃過最辣食物，感覺非常糟」，為了不失去意識，他將自己的頭埋進水槽中沖水，「我整個嘴唇都在燃燒，嘴中完全沒有知覺」，他甚至在吃麵後一度失聰，隨後在街上吐了好幾次。

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