中國男弄破妓女肛門 被她男友衝出來爆打
2016-09-01 10:38
中國江西鄢女年僅19歲，下海賣淫被捕。（圖擷取自《江西電視台》）
〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省撫州市劉姓男子，日前以人民幣50元（約台幣250元）為代價，與19歲鄢姓女子性交易，卻不慎造成鄢女肛門破裂流血，劉男只好帶她送醫，沒想到在醫院被鄢女的張姓男友帶來4、5人圍毆，全案鬧上警局。
根據《江西電視台》報導，本月某日，劉男在路上被鄢女拉客，他看對方年輕，遂同意以人民幣50元與她性交易。沒想到在性交過程中，鄢女突然感到不適，「也不知道他怎麼弄到我的肛門，肛門感覺有點痛，起來一看出了血。」鄢女於是要求劉男帶她送醫，並打電話通知張姓男友。
自稱平常在家帶小孩、不知女友賣淫的張男，對於女友因為性交易被弄到肛門破裂送醫，感到怒不可遏，遂召集數名友人，到醫院圍毆劉男，使全案鬧上警局及新聞。因涉嫖娼而遭羈押的劉男後悔的表示，「連我老婆也知道了…搞到身敗名裂…」。
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