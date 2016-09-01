狂！飛機上吵架 強國男硬開艙門欲「跳機」自殺

中國1對情侶日前在飛機上吵架，男子竟跑到機尾欲開啟緊急艙門跳機自殺。（擷取自BTV畫面）

2016-09-01 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕強國無極限！

中國《中新網》報導，上月28日早上6時許，1對中國情侶在搭乘由重慶飛往北京的航班時，疑似發生口角爭執，男方一時氣憤竟衝到機尾的緊急艙門處，要開門跳機自殺，被發現時男子正把艙門開到一半，幸好最後被機組人員及時制止。

據悉，這對情侶均為在校大學生，雙方當時正因細故發生口角，後男方突然失控暴怒，大喊「我現在就死給妳看，妳信不信？」他隨後便越過女方的位子直奔機尾處，欲開啟緊急艙門跳機自殺。

事發當時數名機務人員見狀連忙奔去制止，1名空服員事後受訪表示，「他們（指情侶）突然開始吵架，男的就跑到那邊開門說要自殺，手摸到了門，正在嘗試開啟。」，所幸最後並無人員傷亡，機上設施亦未被損壞。

該男子事後因擅自移動使用中的航空機具被警方處以拘留15日的刑罰，而女子也因擾亂公共交通工具上的秩序被罰款200元人民幣（約台幣950元）。

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