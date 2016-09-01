萌到融化人心！兩隻小熊手拉著手看媽媽捕魚

在美國阿拉斯加的克拉克湖國家公園（Lake Clark National Park），兩隻小熊手拉著手，期待媽媽捕魚順利。（圖擷自《每日郵報》）

2016-09-01 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕一位攝影師在美國阿拉斯加的克拉克湖國家公園（Lake Clark National Park），拍到一張相當罕見的照片，兩隻小熊竟然手拉著手站在水邊，引頸期待熊媽媽能夠抓到魚讓牠們飽餐一頓，可惜最後熊媽媽空手而歸。

據《每日郵報》報導，62歲的攝影家肯佩爾（Lewis Kemper）在克拉克湖畔捕捉到這張可愛到融化人心的場景，他表示大約有20秒的時間，小熊們一直手牽著手目不轉睛地看著母親狩獵。可惜當地雖然是布里斯托爾灣鮭魚的家鄉，熊媽媽還是沒能為小熊熊帶回晚餐。

肯佩爾卻不太為牠們擔心，他指出熊當然很愛吃魚，但大部分的熊都是雜食動物，可以吃植物甚至食用大量的草。

熊媽媽跑到哪，小熊們就看到哪。（圖擷自《每日郵報》）