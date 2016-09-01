西班牙民眾不滿觀光客暴增 「你們是恐怖分子」

西班牙近年來觀光人數暴增，卻也因此引發當地民眾不滿。（資料照，歐新社）

2016-09-01 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖攻擊威脅影響民眾旅遊，西班牙因此受惠，近年來觀光人數暴增，當局粗估今年入境旅客人數可能有6700萬人次，但觀光客的增加卻引起當地居民不滿，更有人在牆上噴漆寫上「觀光客你們是恐怖分子。」

《每日郵報》報導，受到恐怖攻擊威脅影響，遊客沒到土耳其、埃及、突尼西亞旅遊，反而前往西班牙等地旅遊，但過多的觀光客惹惱西班牙民眾，就發生像是在街上留下大量垃圾、或遊客醉酒鬧事等等，有當地民眾不滿就在牆上噴漆寫下：「觀光客回家、歡迎難民」、「觀光客你們是恐怖分子。」等字眼。

西班牙旅遊局官員曾稱，估計今年入境旅客人數可能有6700萬人次，遠超過西班牙全國4700萬的人口。

西班牙旅遊專家加雷戈（ Rafael Gallego）分析，有12％至15％的旅客來西班牙旅遊，是因為其他國家的旅遊景點受到恐怖攻擊影響而關閉。

西班牙年來觀光人數暴增。（資料照，法新社）