IS屠殺埋72處亂葬崗 估1萬5000人罹難

近來在在敘利亞及伊拉克兩國境內，至少發現了72個亂葬崗，都是伊斯蘭國屠殺當地居民所形成。（路透）

2016-09-01 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）近年來在中東各國攻城掠地，造成難以估計的人民傷亡。有外媒報導指出，近來以美國為首的聯軍逐漸奪回IS的占領區域，但卻在這些地區發現不少亂葬崗，光是敘利亞及伊拉克2國就至少有72個亂葬崗，估計有1萬5000名罹難者。

據《美聯社》報導，近來在敘利亞及伊拉克2國境內，至少發現了72個亂葬崗，都是伊斯蘭國屠殺當地居民所形成，不少村落更是被殺到全數殲滅，估計這些亂葬崗的死亡人數約5200人至1萬5000人。亂葬崗的罹難者大多只剩白骨，罹難的原因和時間也很難還原。

但因IS目前仍占據不少領地，亂葬崗的挖掘工程進度相當緩慢，許多人都認為只有等到戰爭停止那天，他們才能繼續挖掘出更多墳墓，據信IS掌控的區域還有上百個亂葬崗還沒被發現。