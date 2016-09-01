睽違55年終破冰 美國班機首飛古巴

當地時間週三，美國一商業航班飛往古巴，打破了兩國55年來在航空上的圍籬。（法新社）

2016-09-01 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國與古巴自2014年恢復邦交後，逐漸加深彼此的牽連，當地時間週三，美國一商業航班飛往古巴，打破了兩國55年來在航空上的圍籬。

《BBC中文網》報導，當地時間週三早上，美國捷藍（JetBlue）航空班機搭載了包括交通部部長安東尼·福克斯等150人，從佛羅里達州前往古巴中部聖克拉拉。報導指出，歐巴馬政府批准了美國航空、達美航空、阿拉斯加航空、邊疆航空、捷藍航空、銀色航空、西南航空、美國精神航空、太陽城航空和美國聯合航空等10家航空公司，提供飛古巴的噴氣式客機定期航班，屆時美國和古巴每天將有110個航班。

報導指出，美國目前仍禁止國人前往古巴旅遊，僅允許美國人以12種形式「獲准旅行」，包括探親、公務、記者訪問和教育之旅等。