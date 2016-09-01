北韓組「核武背包客」部隊 恐執行核子自殺攻擊
2016-09-01 07:12
北韓於今年初成立一支「核武背包客」部隊，這支部隊的士兵將攜帶放有微型核武的背包，並可針對敵方進行自殺式攻擊。（圖截自NK News）
〔即時新聞／綜合報導〕近來美國與南韓聯合軍演，北韓不斷發射飛彈表示不滿。有外媒報導指出，據傳北韓於今年初成立一支「核武背包客」部隊，這支部隊的士兵將攜帶放有微型核武的背包，並可針對敵方進行自殺式攻擊，利用核爆炸造成大規模死傷。
綜合外媒報導，一名來自北韓咸鏡北道省的消息人士指出，北韓「核武背包客」部隊於今年3月正式成立，部隊規模相當於一個營，裡面的士兵來自偵察排和輕步兵旅的優秀士兵，每個士兵們都配有一個放有微型核武的背包，可對敵方進行自殺式攻擊，爆炸可釋出放射性物質（鈾），且這支部隊也進行了完整的軍事訓練。
「核武背包客」部隊曾在去年10月的北韓閱兵儀式現身，士兵穿著上頭有黑色和黃色的輻射標誌背包，並在金日成廣場前遊行。另外，在2013年閱兵期間，也有類似的背包部隊被目擊。
部隊士兵配有一個放有微型核武的背包，可對敵方進行自殺式攻擊，爆炸可釋出放射性物質。（圖截自BBC）
「核武背包客」部隊曾在去年10月的北韓閱兵儀式現身，士兵穿著上頭有黑色和黃色的輻射標誌背包，並在金日成廣場前遊行。（圖截自NK News）
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