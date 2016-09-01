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泰梅爾宣誓就任巴西新總統

2016-09-01  04:52

〔中央社〕左派總統羅賽芙（Dilma Rousseff）在巴西參議院彈劾審判中被解除總統職位後，泰梅爾（Michel Temer）今天宣誓就任巴西新總統。

今年75歲的泰梅爾在擁擠的參議院議場舉手宣誓遵守憲法時，他的保守派支持者大聲叫好。

他隨後將飛往中國大陸參加20國集團（G20）高峰會議。

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