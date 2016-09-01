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巴西總統羅賽芙遭彈劾去職 但維持公權

2016-09-01  04:28

〔中央社〕巴西總統羅賽芙彈劾案最終審判，參議院今天以61票贊成對20票反對的結果，判羅賽芙觸犯稽徵責任罪名成立，被罷免總統職位，但未被遞奪公權。

46年前，羅賽芙（Dilma Vana Rousseff）第1次接受審判，當時她因參與共產黨游擊隊對抗軍人獨裁政府，遭到酷刑虐待後，被判入獄6年，28個月後獲緩刑出獄。

今天，68歲的羅賽芙遭遇人生中的第2次審判。巴西時間下午1時35分，參議院電子螢幕顯示預料中的結果：61票贊成對20票反對，羅賽芙觸犯稽徵責任罪名成立，被罷免總統職位。

審判彈劾案的參議員的態度，以及羅賽芙是在2014年10月獲得5400萬票連任成功的事實，標界出2個涇渭分明的歷史時期：今日的巴西是1個民主國家，而民主體制不只由民選產生，更需要司法及執法機關保障公民權利。

羅賽芙下台，也終結巴西開始民選以來，執政最久、長達13年的工人黨霸權主義。工人黨政府為了維持霸權，違反預算法，反覆作假帳或美化公共財報，隱瞞國家陷入嚴重經濟危機的事實，讓羅賽芙得以在2014年連任成功。

工人黨政府為了維持霸權，將貪污機關化，透過國營巴西石油公司（Petrobras）與建商掛勾收賄（選舉獻金）洗錢，使用自國營企業貪污的錢收買國會議員的支持。年復一年的執政不當，讓國家陷入嚴重政治經濟危機。

儘管如此，除了承認犯下零星錯誤外，彈劾案並未讓工人黨認清所犯下的罪行，羅賽芙和工人黨仍堅稱巴西民主遭到重擊，彈劾她代表機關分崩離析等。

今天的表決結果也反映出工人黨在巴西政界和社會各界的地位低落，因身陷貪腐醜聞而黯然放下權力，如同羅賽芙的政治教父、工人黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），因妨礙司法調查巴西石油公司貪瀆弊案被聯邦警方控告。

儘管如此，工人黨仍獲得最後1場勝利：今天的表決議程開始前，代總統泰梅爾（Michel Temer）所屬政黨巴西民主運動黨議員之間已達成協議，雖罷免羅賽芙的總統職位，但不遞奪她的公權。

所以第2輪針對是否遞奪羅賽芙8年公權的投票結果雖有42票贊成，36票反對，3票棄權，因贊成票少於54票（2/3），羅賽芙將繼續保有公權。

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