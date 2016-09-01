罷黜羅賽芙 委內瑞拉凍結與巴西關係
2016-09-01 04:12
〔中央社〕為了回應巴西參議院罷黜總統羅賽芙（Dilma Rousseff），鄰國委內瑞拉今天宣布召回駐巴西大使，並且凍結與巴西的關係。
不過美國表示，在羅賽芙遭罷黜後，美國和巴西的關係將持續不變。
委內瑞拉外交部譴責剝奪羅賽芙的總統職權是「國會政變」。
委國外交部在聲明中說，委國「已決定斷然撤回駐巴西聯邦共和國大使，並且凍結與在這項國會政變後組成政府的關係」。
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