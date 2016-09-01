罷黜羅賽芙 委內瑞拉凍結與巴西關係

2016-09-01 04:12

〔中央社〕為了回應巴西參議院罷黜總統羅賽芙（Dilma Rousseff），鄰國委內瑞拉今天宣布召回駐巴西大使，並且凍結與巴西的關係。

不過美國表示，在羅賽芙遭罷黜後，美國和巴西的關係將持續不變。

委內瑞拉外交部譴責剝奪羅賽芙的總統職權是「國會政變」。

委國外交部在聲明中說，委國「已決定斷然撤回駐巴西聯邦共和國大使，並且凍結與在這項國會政變後組成政府的關係」。