川普抵墨西哥訪問 將會潘尼亞尼托總統
2016-09-01 03:28
〔中央社〕美共和黨候選人川普（Donald Trump）今天抵達墨西哥訪問，準備會晤墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）。
法新社報導，這項訪問已引發爭議，因為過去川普曾指墨西哥移民是「強暴者」和「罪犯」。
據墨西哥市國際機場發言人說，川普的座機抵達後是停在潘尼亞尼托總統的專屬機庫中。
墨國媒體說，川普將搭乘直升機前往洛皮諾斯（Los Pinos）的總統寓所會晤潘尼亞尼托，他隨後將向新聞界發表聲明。
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