深陷政治危機 南美洲3國女總統怎麼了

2016-09-01 01:36

〔中央社〕巴西總統羅賽芙遭彈劾下台，阿根廷前總統費南德茲被控危害國家財政，智利總統巴舍萊一度高漲的人氣也跌跌不休，南美3國女性領袖最近似乎時運不濟，同陷困境。

「紐約時報」（New York Times）報導，南美洲兩位最具影響力的女性政治人物費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）和羅賽芙（Dilma Rousseff）可能就此告別權力核心。巴舍萊（Michelle Bachelet）的政府如今也令民怨沸騰，不禁令人納悶，女性在政壇的斬獲何以看似將化為烏有。

這三位女總統如今的處境與5年前大不相同，2011年時羅賽芙剛風光上任，費南德茲更是剛贏得連任，巴舍萊則甫結束首任任期，挾著高達80%的支持度獲延攬領導聯合國的機構，兩年後再當選總統。

曾為第一夫人的費南德茲2007年當選，成為阿根廷第2位女總統，也是阿根廷第1位由民主選舉產生的女總統。

費南德茲1970年代在拉普拉塔國立大學法學院就讀時，結識她未來夫婿基西納（Nestor Carlos Kirchner），兩人都醉心於貝隆主義中的左傾理念。

她1970年代加入正義黨，並參加了該黨「貝隆主義青年運動」，比丈夫更早開始政治生涯。

費南德茲的政府有多位高官涉貪，包括副總統都涉案，她雖然否認捲入醜聞，仍遭起訴。

至於羅賽芙面臨彈劾命運，多少也受到政府爆發貪腐醜聞影響，她雖未遭直接點名調查，仍成眾矢之的。

羅賽芙以馬克思好戰主義者的身分從政，反對1964-85年的獨裁統治政權。1979年協助成立民主勞動黨（PDT），最終於2000年轉到魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的工黨（Workers' Party）。

魯拉2003年首度當選總統，任命羅賽芙為能源部長，2005年再提拔她當總統府幕僚長。

工黨2010年相中她擔任總統候選人，以接替當時深得人心的總統魯拉，羅賽芙終於取得大位。

羅賽芙40年前在軍事獨裁專政時曾遭刑求，如今成為首位巴西女總統，卻在第2任期不到1年面臨被逼下台的困境。

1990年智利軍政府還政於民後，巴舍萊先後在中左派民選政府的衛生部和國防部擔任顧問，2002年成為智利首位女國防部長，2006年成為智利第1位，也是南美洲第1位、拉丁美洲第3位女性民選總統。

巴舍萊2010年卸任時獲得超過80%的支持率，2013年再次當選總統，如今因媳婦捲入醜聞支持度重挫。

希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）可望成為美國首位女總統，能與她相提並論的女性政治人物無非是費南德茲、羅賽芙和巴舍萊。

這3位南美洲國家女總統都是靠著擁有超高人氣的男性領袖或丈夫加持而接班。費南德茲是在2007年由丈夫基西納手中接下總統大位，羅賽芙靠著前總統魯拉力挺繼任總統，巴舍萊則追隨前總統拉哥斯（Ricardo Lagos）的腳步，而如今希拉蕊即將成為歐巴馬總統的接班人。

73歲高齡的退休美容師艾摩林（Norma Amorin）認為，南美政壇女強人同陷困境與性別因素有關係，因為「如果我們女人想在一向由男人掌控的地盤有所發揮，自然會出現這種事」。

美國奧克拉荷馬大學（Oklahoma State University）性別政治學教授賈拉爾扎伊（Farida Jalalzai）說：「女性領袖好像要概括承受男性貪腐造成的所有衝擊。這種現象背後若無性別因素才令人意外。」

分析家認為，性別並非她們遭遇目前問題的肇因，但她們的聲勢由盛而衰，凸顯出這個地區仍是大男人主義當道，尤其是在政壇。

阿根廷著名政治評論家貝倫施泰因（Sergio Berensztein）指出，女性在拉丁美洲政界取得進展後，如今出現倒退之勢，顯示「有強大力量抗拒改變」。

他又說，要了解這3位女總統為何身陷困境，也應該考量這個地區的大環境，也就是不分男女，所有現任總統都面臨危機。他們或是因為爆發貪腐醜聞，或是未能充分利用石油、銅和大豆等商品帶來的收入，導致人民對當權者日趨不滿。

不過，在費南德茲和羅賽芙中箭落馬後，南美洲有其他女性政治人物嶄露頭角，例如去年當選阿根廷布宜諾斯艾利斯州州長的維達爾（Maria Eugenia Vidal），以及前年在巴西總統大選中初試啼聲的席瓦（MarinaSilva），還有可能在秘魯下個月總統決選中勝出的前總統藤森謙也之女藤森惠子。