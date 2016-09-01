| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
 首頁 > 國際

冷血鐵娘子羅賽芙下台 左翼執政落幕

2016-09-01  01:36

〔中央社〕巴西第一位女總統羅賽芙政壇起起伏伏，首任任期支持度一度接近80%，巴西人對她對抗貧窮和飢餓表示滿意。3年後支持度跌至10%，國會推動彈劾過關，一舉終結左翼13年執政。

68歲羅賽芙（Dilma Rousseff）性格頑強，處事霸道，有「冷血鐵娘子」之稱。她的父親彼得（Pedro Rousseff）是保加利亞共產黨員，1930代末輾轉到巴西，與富甲一方的地主女兒結婚，育有1男2女，羅賽芙排行老二，在高級中產階級街區長大。

根據英國廣播公司（BBC），羅賽芙曾立志當芭蕾舞者，但很快放棄，選擇加入左翼運動，反抗1964年掌權的巴西軍方獨裁政權。

她因參與地下反抗運動，1970年被捕，遭監禁3年，受到包括電擊等刑求，但她堅決不招供。受審期間，被指是「高階顛覆女祭司」。

左翼前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2003至2011年任內，羅賽芙在政壇嶄露頭角，2005年出任魯拉的幕僚長，即便在2009年診斷出淋巴癌，仍持續留任。

2010年，由於魯拉受限於憲法只得連任一屆，羅賽芙出馬競選總統，於第二輪投票獲超過56%選票勝出，成為巴西首位女總統，受到國際矚目。

她2014年10月連任成功，但巴西聯邦警察調查行政部門和她所屬工黨及其他友黨成員涉及國營企業貪汙機制，使她在第2任期人氣直線下墜。

根據Datafolha於4月11日公布的民調，全國63%受訪者表示，羅賽芙的政府「糟或很糟」，僅13%表示「好或很好」。專家說，這反映出由於經濟嚴重衰退，加上國營的巴西石油公司（Petrobras) 涉入貪污醜聞，選民已不再抱持幻想。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：冷血鐵娘子羅賽芙下台 左翼執政落幕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.