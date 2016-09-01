冷血鐵娘子羅賽芙下台 左翼執政落幕
2016-09-01 01:36
〔中央社〕巴西第一位女總統羅賽芙政壇起起伏伏，首任任期支持度一度接近80%，巴西人對她對抗貧窮和飢餓表示滿意。3年後支持度跌至10%，國會推動彈劾過關，一舉終結左翼13年執政。
68歲羅賽芙（Dilma Rousseff）性格頑強，處事霸道，有「冷血鐵娘子」之稱。她的父親彼得（Pedro Rousseff）是保加利亞共產黨員，1930代末輾轉到巴西，與富甲一方的地主女兒結婚，育有1男2女，羅賽芙排行老二，在高級中產階級街區長大。
根據英國廣播公司（BBC），羅賽芙曾立志當芭蕾舞者，但很快放棄，選擇加入左翼運動，反抗1964年掌權的巴西軍方獨裁政權。
她因參與地下反抗運動，1970年被捕，遭監禁3年，受到包括電擊等刑求，但她堅決不招供。受審期間，被指是「高階顛覆女祭司」。
左翼前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2003至2011年任內，羅賽芙在政壇嶄露頭角，2005年出任魯拉的幕僚長，即便在2009年診斷出淋巴癌，仍持續留任。
2010年，由於魯拉受限於憲法只得連任一屆，羅賽芙出馬競選總統，於第二輪投票獲超過56%選票勝出，成為巴西首位女總統，受到國際矚目。
她2014年10月連任成功，但巴西聯邦警察調查行政部門和她所屬工黨及其他友黨成員涉及國營企業貪汙機制，使她在第2任期人氣直線下墜。
根據Datafolha於4月11日公布的民調，全國63%受訪者表示，羅賽芙的政府「糟或很糟」，僅13%表示「好或很好」。專家說，這反映出由於經濟嚴重衰退，加上國營的巴西石油公司（Petrobras) 涉入貪污醜聞，選民已不再抱持幻想。
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