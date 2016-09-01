巴西參院開議 表決是否彈劾總統

2016-09-01 00:46

〔中央社〕巴西國會參議院今天已開議，將表決是否要因違反預算規定，將停職中的總統羅賽芙（Dilma Rousseff）罷免，而這是使巴西政治癱瘓9個月的彈劾程序高潮。

如果81名參議員中有2／3如普遍預期般地表決認定左傾的羅賽芙有罪，那麼她的保守派前副總統泰梅爾（Michel Temer）就將宣誓繼任總統，為她做滿截至2018年的剩餘任期。

參院幕僚說，表決結果可能會在2─3小時後確定。