G20峰會前 萊斯白宮見陸人權人士
〔中央社〕白宮今天表示，國安顧問萊斯30日在白宮與大陸人權運動倡導者會面。在20國集團（G20）峰會前夕，萊斯強調，美國會在與中國大陸的對話過程中討論改善人權。
白宮國安會顧問發言人普萊斯（Ned Price）今天在書面聲明中指出，萊斯（Susan Rice）昨天於白宮與中國人權運動者會面，討論了包括宗教自由在內的人權議題。
G20召開在即，美國總統歐巴馬任上最後一次的亞洲行，也將與大陸國家主席習近平召開「歐習會」，而北京一向稱，堅決反對以「西方價值與標準的方式，討論中國人權」；而美國這次選擇在白宮、以高規格方式與大陸人權運者會面，不難想像北京不樂見這樣的舉動。
不久前，大陸外交部長王毅在與加拿大外長迪昂（Stephane Dion）的共同記者會上、盛怒訓斥加拿大記者對中國人權的提問充滿「傲慢與偏見」，讓一旁的迪昂都看傻眼，這一幕，至今仍讓世人對中國大陸的強勢外交手段印象深刻。
而普萊斯在聲明中提到，萊斯和大陸人權運動人士討論的重點包括關切中國大陸境內人權及宗教自由的惡化；大陸人權運動者也提出建議，美國可以建設性地鼓勵北京改善人權情況的方式。
聲明指出，大陸人權人士也向萊斯訴苦，談到包括中國大陸近來強拆教堂的十字架與教會、限制穆斯林在齋戒月的宗教活動、持續打壓人權律師及為中國大陸公民社會保留空間的重要性。
萊斯重申，美國致力於促進人權，並重申美國支持保護中國大陸人權的承諾，這包括宗教自由在內的各種普世權利；她還說，美國認為，改善人權狀況是中國大陸的長遠利益，美國並會繼續在與中國大陸的對話中，表達這樣的觀點。
白宮國安會亞洲事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）昨天在一場簡報會上就明白指出，美國不會掩飾雙方分歧，「歐習會」上，美國總統歐巴馬會就包括南海、網路安全及人權議題，和習近平坦率地交換意見。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬
- 熱帶低壓距台320公里 最快明轉為颱風
- 建物給水鉛管汰換 每戶最多補助1萬
- 三星緊急停止南韓出貨Note 7 恐怕是為這原因…
- 千年幸運符 戴動時尚正能量
- 〈Let’s talk〉新朋友展開追求 情傷未癒不想戀愛
- （影音）陳漢典LuLu瘋狂搞笑 她不賞臉神淡定
- 善用民力 社會局攜手公益社團
- 專訪》不捨蔣佳穎痛失愛駒 汪亦岫難過分享自身經驗
- 獨家直擊！豬哥亮暴瘦急入院 兒子秘密守候中
- 人物側寫》李全教從政之路「一場空」
- 兩肩都有傷 郭泓志就是不想說NO
- （影音）灑花！ 林志玲鬆口閃電結婚
- 【愛讀書】 《書房的鑰匙》
- 李全教 當選無效定讞
- 新北YouBike修復78站 2日零時可望全面恢復
- 自用住宅地價稅 高市估戶增360元
- 張淑晶告房客強制 這回又輸了
- 老樹接新枝 曾道雄台南獻可愛牧羊女
- 台中市第二次追加減預算 差短逾11.8億
- 大福彩頭獎摃龜、今彩539頭獎開出2注！
- 浴火兄弟情 水管綁弟揹7樓逃生
- 爆個資外洩 保戶嗆告南山
- 眼睛沒防曬 40歲就白內障
- 大方流男兒淚！ 勵馨宣佈明年成立男性性平團體
- 拚新南向 何景榮：新二代、軟實力是台灣優勢
- 張翰想吃牆壁發霉的「蘑菇」 竟引來公安警告
- 中職》朱育賢炸裂 以廖敏雄新人球季18轟為目標
- 人造奶油含量不足 要叫脂肪抹醬
- 陳錦稷請辭富邦金獨董 轉任台灣金獨董
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 週年慶+錶展 101獵刷手
- 快手5分鐘偷光 蠢賊躲太近遭逮
- 搶救成功！ 一個廚房差點燒掉台南古蹟
- 你有潔癖嗎？ 這張甜甜圈照片只有愛乾淨的人才懂
- 安心亞擠掉花花女郎 《Playboy》海夫納來台見她？
- 李全教議員當選無效確定 賴清德︰掃除黑金成功
- 寶可夢玩家 合力搶救溺水嬤
- 中職彈力球話題「彈」出檯面
- 竹市「呷熊飽」 助弱勢呷飽飽
標題：G20峰會前 萊斯白宮見陸人權人士
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email