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新加坡茲卡病例破百達115 首度出現孕婦病例

2016-09-01  00:24

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡茲卡疫情持續提升，當局31日公布確定新增33例茲卡個案，總病例數已破百達115例，另外也首度出現孕婦中招。

綜合外媒報導，新加坡31日晚間召開臨時記者會，宣布出現第一個孕婦感染茲卡，該孕婦有一名家人先前就出現症狀，日前已被證實感染茲卡病毒，孕婦隨後也出現輕微症狀，經檢驗後於31日確診。當局並未透露孕婦身分及更多詳情。

截至30日新加坡已出現82例本土茲卡個案，31日又確定新增33例個案，其中包含24起新病例，以及9起檢測結果剛出爐的病例。繼台灣、澳洲、南韓及英國後，美國疾病控制及預防中心也將新加坡列入旅遊警示名單。

新加坡伊莉莎白醫院的傳染病學專家Leong Hoe Nam在早先受訪時表示，病例數字將會上升，據其推估，「現在有82個，乘以4後還有328個潛伏個案」。

另外，雖然茲卡疫情逐漸提高，新加坡一級方程式賽車夜間賽事，仍將於9月16日至18日如常舉行。

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  • 新加坡茲卡總病例數已破百達115例，另外也首度出現孕婦中招。（法新社）

    新加坡茲卡總病例數已破百達115例，另外也首度出現孕婦中招。（法新社）

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相關關鍵字： 孕婦 新加坡 旅遊警示 病例 美國疾病管制中心 茲卡 茲卡病毒
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