日本首都在哪裡？ 答案竟然不是東京
2016-08-31 23:54
〔即時新聞／綜合報導〕大部分的人都以為日本首都為東京，但有網友表示，事實上日本的法律並沒有指出日本的首都在哪，所以東京並不算是首都，這個「真相」也讓許多日本網友大吃一驚。不過我國外交部網站
《Japaholic》報導，一名日本網友在推特上表示，自己的弟弟在「Ok.google」上詢問，日本的首都在哪裡？結果慘遭大批網友吐槽，「連日本首都在哪都不知道」、「東京都要哭了」、「樓主是受什麼教育」、「這頭腦也太差了吧建議去學校一趟再來發文」，一連串超酸回覆。
對此，一名網友搬出日本法令指出「首都建設法」早在1956年已經被廢止了，因此沒有法條可以直接表明何地是日本的首都，儘管官方或法律文件都指日本首都為東京，但都是不明文的說法，也就是說「日本首都＝東京」只是約定俗成的說法，並沒有法源依據。
而原先打臉PO文者的網友反被打臉後，便紛紛表示「日本竟然沒有首都我太驚訝了」、「抱歉是我該回學校讀書」、「還是第一次聽到有這種事」、「我以為是京都」。至於我國外交部網站及維基百科中，日本的首都仍是標明「東京」。
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