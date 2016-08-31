規避資本管制 中國民眾大買香港保險產品
2016-08-31 21:53
〔記者盧永山／台北報導〕即便中國保監會採取進一步措施，限制中國民眾赴港買保險產品，避免資本進一步外流，第2季中國民眾在香港購買保險產品的金額，較去年同期增逾1倍，創最高紀錄。很多中國民眾將赴港買保險，當作規避中國資本管制的方法。
根據香港保險業監理處週三公布的資料，第2季中國民眾購買保險和相關投資產品的金額增至169億港元（22億美元），較去年同期增逾1倍，也打破第1季創下的132億港元。今年上半年中國民眾在香港購買保險產品的金額累計達301億港元，年增幅達34%，亦大於去年同期的31%。
中國已逐步緊縮中國民眾購買香港保險產品的管理規則，主要是為了防止中國民眾透過此舉將錢匯出中國，規避資本管制。由於中國政府嚴厲打貪，加上憂心人民幣可能進一步貶值，去年資本外流的情況加劇。
香港的保險產品深受中國民眾歡迎，因中國民眾認為，這些產品比中國所賣的產品提供較好的保障。
今年稍早，中國保監會限制中國民眾用銀聯卡購買香港保險產品的額度。對此，有些中國民眾連續刷卡數百次來買保險。
「財新」雜誌報導，今年5月，中國保監會要求分部調查海外保險公司在中國境內的銷售情況，報導引述監管人員談話指出，海外保險公司不得透過投資研討會或其他公開場合行銷這類產品。
今年7月，香港保險業監理處警告經紀商，若透過社群媒體推銷保險產品，可能違反中國跨境行銷和銷售的規則。
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