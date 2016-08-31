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中國將新設7自貿區 銜接高標準國際規則

2016-08-31  21:31

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國商務部長高虎城接受中國媒體《新華社》專訪時表示，國務院將於遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省及陝西省，新設7個自貿試驗區。

高虎城表示，自貿試驗區成立以來，上海、廣東、天津、福建四區取得投資、貿易、金融等創新，並有效激發了市場的活力，更推動了大眾。他指出，上述既有自貿區將已負面清單管理為核心，持續深化投資管理體制上的改革。

至於將新設的7個自貿試驗區，高虎城表示，將持續依賴國務院核准的新區和園區，緊扣制度創新此一核心理念，更近一步銜接高標準的國際經貿規則。

他說，新設立的自經區將在更大範圍形成特色，並深化改革、擴大開放，而下一步商務部將會聯繫相關地方單位及部門，研究完善新設自貿試驗區之方案，並依必要程序實施。

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  • 中國國務院將於遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省及陝西省，新設7個自貿試驗區。圖為上海自貿試驗區。（路透）

    中國國務院將於遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省及陝西省，新設7個自貿試驗區。圖為上海自貿試驗區。（路透）

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