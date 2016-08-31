她得白蝕症全身40％白斑 勇敢拍攝裸照展自信

26歲的萱蓓葛（Kannagi Shanbag）患有少見的白蝕症，全身高達40%的地方有白斑，但她沒有因此就躲躲藏藏，反而大方拍攝裸照展現自己對身體的自信。（圖擷自每日郵報）

2016-08-31 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕現年26歲的萱蓓葛（Kannagi Shanbag）住在紐西蘭，她患有少見的白蝕症，全身高達40%的地方有白斑，但她沒有因此就躲躲藏藏，反而大方拍攝裸照展現自己對身體的自信。她表示，能拿出這樣的勇氣，都源自於她男朋友的鼓勵。

根據每日郵報《Daily Mail》報導，萱蓓葛表示，她在約10年前還住在印度時出現白蝕症的症狀，起初只是一小點一小點的白斑出現在腿及臉上，後來從右半身開始蔓延而且越來越嚴重，雖然試過很多治療方式，包括雷射、紫外線、類固醇、乳霜、甚至一些民間秘方，但效果都不盡理想。

萱蓓葛說，她一開始其實非常沮喪，而且讓她失去自信，出門總是盡量化濃妝來遮掩，而且完全不敢穿裙子，以免腿上的白斑露餡，直到他從印度搬到英國後，她發現國情不同的關係，英國的人不會像在印度時緊盯著她看，問到她病情時也很溫和，讓她漸漸找回自信，更棒的是，她在英國邂逅了能欣賞她的攝影師男友。

萱蓓葛提到，其實白蝕症對她不全是壞事，她覺得從患病的過程中，她學到了謙虛以及關懷，而且她的男朋友不但對白斑完全不介意，甚至表示他愛她的所有白斑，所以很不希望她用化妝掩飾自己。

而這次萱蓓葛會拍攝全裸照，就是出自男朋友想推廣「身體自信」的建議，萱蓓葛也提到白蝕症女模哈洛（Winnie Harlow）是她的偶像，非常希望能跟她一樣，用自己的力量提升公眾對白蝕症的關注，而且為自己感到驕傲。