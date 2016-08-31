| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
熱帶低壓距台320公里 最快明轉為颱風 宜蘭冬山倉庫火警 消防局派員搶救中
 首頁 > 國際

她得白蝕症全身40％白斑 勇敢拍攝裸照展自信

26歲的萱蓓葛（Kannagi Shanbag）患有少見的白蝕症，全身高達40%的地方有白斑，但她沒有因此就躲躲藏藏，反而大方拍攝裸照展現自己對身體的自信。（圖擷自每日郵報）

2016-08-31  22:11

〔即時新聞／綜合報導〕現年26歲的萱蓓葛（Kannagi Shanbag）住在紐西蘭，她患有少見的白蝕症，全身高達40%的地方有白斑，但她沒有因此就躲躲藏藏，反而大方拍攝裸照展現自己對身體的自信。她表示，能拿出這樣的勇氣，都源自於她男朋友的鼓勵。

根據每日郵報《Daily Mail》報導，萱蓓葛表示，她在約10年前還住在印度時出現白蝕症的症狀，起初只是一小點一小點的白斑出現在腿及臉上，後來從右半身開始蔓延而且越來越嚴重，雖然試過很多治療方式，包括雷射、紫外線、類固醇、乳霜、甚至一些民間秘方，但效果都不盡理想。

萱蓓葛說，她一開始其實非常沮喪，而且讓她失去自信，出門總是盡量化濃妝來遮掩，而且完全不敢穿裙子，以免腿上的白斑露餡，直到他從印度搬到英國後，她發現國情不同的關係，英國的人不會像在印度時緊盯著她看，問到她病情時也很溫和，讓她漸漸找回自信，更棒的是，她在英國邂逅了能欣賞她的攝影師男友。

萱蓓葛提到，其實白蝕症對她不全是壞事，她覺得從患病的過程中，她學到了謙虛以及關懷，而且她的男朋友不但對白斑完全不介意，甚至表示他愛她的所有白斑，所以很不希望她用化妝掩飾自己。

而這次萱蓓葛會拍攝全裸照，就是出自男朋友想推廣「身體自信」的建議，萱蓓葛也提到白蝕症女模哈洛（Winnie Harlow）是她的偶像，非常希望能跟她一樣，用自己的力量提升公眾對白蝕症的關注，而且為自己感到驕傲。

廣告
  • 這次萱蓓葛會拍攝全裸照，就是出自男朋友想推廣「身體自信」的建議。（圖擷自每日郵報）

    這次萱蓓葛會拍攝全裸照，就是出自男朋友想推廣「身體自信」的建議。（圖擷自每日郵報）

  • 白蝕症女模哈洛（Winnie Harlow）是萱蓓葛的偶像，希望能跟她一樣，用自己的力量提升公眾對白蝕症的關注，而且為自己感到驕傲。（路透）

    白蝕症女模哈洛（Winnie Harlow）是萱蓓葛的偶像，希望能跟她一樣，用自己的力量提升公眾對白蝕症的關注，而且為自己感到驕傲。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 白斑 白斑病 白斑症 白蝕症
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：她得白蝕症全身40％白斑 勇敢拍攝裸照展自信


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.