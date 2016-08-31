| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
 首頁 > 國際

名模吉賽兒再奪冠 稱霸超模收入榜15年

以3035萬美元總年收，登上富比世雜誌今年度超模排行冠軍的巴西模特兒吉賽兒邦臣。（圖擷取自吉賽兒臉書）

2016-08-31  22:23

〔即時新聞／綜合報導〕富比世（Forbes）雜誌今（31日）公布，巴西模特兒吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）以3035萬美元（約台幣9.73億元）總年收，登上今年度超模排行冠軍，繼續蟬聯全球收入最高女性模特兒寶座。

《路透》報導，從2002年以來，吉賽兒就靠著香奈兒（Chanel）、科絲特娜·艾雷拉（Carolina Herrera）與潘婷（Pantene）的豐富報酬，穩坐冠軍之位至今。

「維多利亞的秘密」御用超模艾卓安娜莉瑪（Adriana Lima），以1050萬美元（約台幣3億3337萬元）的收入成為今年排行榜亞軍得主。

共列第3名的則是年收1000萬美元（約台幣3億1750萬元）、現年20歲的坎達兒珍娜（Kendall Jenner），及美國伊利諾州（Illinois）24歲的名模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）。

「維多利亞的秘密」御用超模艾卓安娜莉瑪以1050萬美元的收入穩坐今年排行榜亞軍。 （路透）

美國伊利諾州24歲的名模卡莉克勞斯榮獲富比世超模排行年度收入第3名。（路透）

同列榮獲富比世超模排行年度收入第3名的坎達兒珍娜。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吉賽兒邦臣 富比世雜誌（Forbes） 維多利亞的秘密 超模 香奈兒
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：名模吉賽兒再奪冠 稱霸超模收入榜15年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.