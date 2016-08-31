名模吉賽兒再奪冠 稱霸超模收入榜15年
2016-08-31 22:23
以3035萬美元總年收，登上富比世雜誌今年度超模排行冠軍的巴西模特兒吉賽兒邦臣。（圖擷取自吉賽兒臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕富比世（Forbes）雜誌今（31日）公布，巴西模特兒吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）以3035萬美元（約台幣9.73億元）總年收，登上今年度超模排行冠軍，繼續蟬聯全球收入最高女性模特兒寶座。
《路透》報導，從2002年以來，吉賽兒就靠著香奈兒（Chanel）、科絲特娜·艾雷拉（Carolina Herrera）與潘婷（Pantene）的豐富報酬，穩坐冠軍之位至今。
「維多利亞的秘密」御用超模艾卓安娜莉瑪（Adriana Lima），以1050萬美元（約台幣3億3337萬元）的收入成為今年排行榜亞軍得主。
共列第3名的則是年收1000萬美元（約台幣3億1750萬元）、現年20歲的坎達兒珍娜（Kendall Jenner），及美國伊利諾州（Illinois）24歲的名模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）。
「維多利亞的秘密」御用超模艾卓安娜莉瑪以1050萬美元的收入穩坐今年排行榜亞軍。 （路透）
美國伊利諾州24歲的名模卡莉克勞斯榮獲富比世超模排行年度收入第3名。（路透）
同列榮獲富比世超模排行年度收入第3名的坎達兒珍娜。（法新社）
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