名校性侵犯3個月即假釋 加州急修法
2016-08-31 22:58
〔即時新聞／綜合報導〕美國史丹福大學去年1月18日發生一起性侵案，性侵犯是年僅19歲的年輕泳將透納（Brock Turner）。這起性侵案因獲得法官輕判，透納將於這周五（9月2日）提前假釋出獄，引起美國社會強烈抗議與不滿，也促使加州議會緊急修補法律漏洞，避免類似案件再遭到輕判的可能。
綜合媒體報導，由於透納是前途看好的明星泳將，因此當時負責此案的法官裴斯基（Aaron Persky）認為重判會衝擊他的前途，再加上加州法律，把最少應判處2年的刑期，縮短成6個月。審判結果引發眾怒，更讓美國民眾火大的是，透納竟就因行為良好獲得假釋，服刑期才剛滿一半就將被放出。
根據目前的加州法律，若無性器交合，並不構成加州刑法的強制性交罪，且受害人還必須是有反抗能力的人，犯人在當時必須有使用「強制力」。因此當受害者因任何原因失去反抗能力時，犯人就不一定會被送進監獄，而透納當時僅用器物侵入被害人陰道，被害人又因意識不清毫無抵抗，這也是為何其能獲得輕判的原因。
為避免類似案件再次發生，加州議員在29日通過立法，要讓「強制性交就是強制性交」（rape is rape）。若新法經州長批准後正式生效，司法裁量權將被縮限，無法宣告緩刑，與透納類似的性侵犯最低必須服刑3年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬
- 熱帶低壓距台320公里 最快明轉為颱風
- 興建下水道 地勢高重慶路反淹水
- 〈親子會客室〉集點獎勵 改造大成功
- 自用住宅地價稅 高市估戶增360元
- 00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
- 印尼查毒 又4台人判死
- 體育班、教練 訂定淘汰機制
- 後門一陣喀喀喀 員工智逮慣竊
- 人物側寫》李全教從政之路「一場空」
- 海基會董事長 前外交部長田弘茂接任
- 新聞透視》督導小組還未釋疑 名單先引爭議
- 國票金拚併購 銀行壽險優先
- 女兒找不到媽媽 警視訊越洋報平安
- 南寮漁港抓寶熱 警交通疏導
- 楊紫瓊搭檔小鮮肉 誇Henry如昔日一線男星
- 【觀日台開放 遊客聞名來】二寮推觀光 擬設機動派出所
- 小英今60歲生日》戰勝性格弱點 才能大開大闔
- 《徵文啟事》避免職場「火山爆發」
- 貢寮仁里里自購單車 里民免費騎
- 大巨蛋公安改善 6項審過先施工
- 疑心老同事害離職 開車尾隨轟爆頭
- 要去台北追求民主 中客躲「錨鍊艙」偷渡金門
- 《台股青紅燈》股民與小英
- 自由廣場》不是罰了57億就沒事 談兆豐銀的後續挑戰
- 大仁哥談八仙塵爆惹議 府方、副總統辦公室致歉
- 竹縣美國學校成立 台科大外僑學校計畫不變
- SM群星出遊 粉絲攻佔下榻飯店
- 大埔美、馬稠後 審計室：效益不如預期
- 台中市第二次追加減預算 差短逾11.8億
- 欠債1億抵掉公司 找黑道被拗千萬
- 兒關機看電影 百公尺外…爸媽被詐80萬
- 爆個資外洩 保戶嗆告南山
- 中職》史上第6人 張建銘1300安出爐
- 〈認出非車主〉衰賊偷機車零件 被員警活逮
- 門貼安檢警示 「越漂亮」恩客照衝
- 將遞補市議員 王峻潭：遲來正義 無法高興
- 神號誌！「匝道外側…有牛！」
- 全套金獎繪本 台僑慨贈斗六
- 屏東縣鼓勵檢舉違章漏稅 全國首創設獎金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：名校性侵犯3個月即假釋 加州急修法
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分