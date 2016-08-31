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名校性侵犯3個月即假釋 加州急修法

2016-08-31  22:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國史丹福大學去年1月18日發生一起性侵案，性侵犯是年僅19歲的年輕泳將透納（Brock Turner）。這起性侵案因獲得法官輕判，透納將於這周五（9月2日）提前假釋出獄，引起美國社會強烈抗議與不滿，也促使加州議會緊急修補法律漏洞，避免類似案件再遭到輕判的可能。

綜合媒體報導，由於透納是前途看好的明星泳將，因此當時負責此案的法官裴斯基（Aaron Persky）認為重判會衝擊他的前途，再加上加州法律，把最少應判處2年的刑期，縮短成6個月。審判結果引發眾怒，更讓美國民眾火大的是，透納竟就因行為良好獲得假釋，服刑期才剛滿一半就將被放出。

根據目前的加州法律，若無性器交合，並不構成加州刑法的強制性交罪，且受害人還必須是有反抗能力的人，犯人在當時必須有使用「強制力」。因此當受害者因任何原因失去反抗能力時，犯人就不一定會被送進監獄，而透納當時僅用器物侵入被害人陰道，被害人又因意識不清毫無抵抗，這也是為何其能獲得輕判的原因。

為避免類似案件再次發生，加州議員在29日通過立法，要讓「強制性交就是強制性交」（rape is rape）。若新法經州長批准後正式生效，司法裁量權將被縮限，無法宣告緩刑，與透納類似的性侵犯最低必須服刑3年。

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  • 性侵犯是當時年僅19歲的年輕泳將透納（Brock Turner）。（美聯社）

    性侵犯是當時年僅19歲的年輕泳將透納（Brock Turner）。（美聯社）

  • 當時負責此案的法官裴斯基（Aaron Persky）。（美聯社）

    當時負責此案的法官裴斯基（Aaron Persky）。（美聯社）

  • 民眾呼籲希望能夠透過修法保護婦女。（路透）

    民眾呼籲希望能夠透過修法保護婦女。（路透）

  • 史丹福大學法學教授米歇爾（Michele）針對這起性侵案，呼籲法官提倡婦女權。（美聯社）

    史丹福大學法學教授米歇爾（Michele）針對這起性侵案，呼籲法官提倡婦女權。（美聯社）

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相關關鍵字： 假釋 加州 史丹福大學 性侵案 性侵犯 美國
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