種族仇恨！英國波蘭裔男說家鄉話 被圍毆致死
2016-08-31 19:47
〔即時新聞／綜合報導〕英國艾塞克斯郡（Essex）一名波蘭裔男子尤日維茨（Arkadiusz Jozwik），27日疑似因為說了家鄉話引起注意，被約20人當街辱罵、毆打，尤日維茨在29日宣告傷重不治，而當地警方認為案件為是種族仇恨者犯案，目前已拘捕6名少年。
當時尤日維茨與43歲的友人站在一間店外吃薄餅，突然遭到一群為數約20人的少年及少女大聲辱罵，之後更是動手打人。2人被毆打至昏迷，倒在薄餅店門外。尤日維茨送醫治療後宣告不治，而他的友人則是全身多處骨折，接受治療後已經出院。
綜合媒體報導，在英國各國籍的人口組成中，以波蘭奪冠。有分析指出，英國人會產生排外情緒，是因為部分英國人抱怨他們的薪資被波蘭人拉低，因為許多波蘭勞工拿著低薪做許多英國人不願意從事的低技術性工作如工人、農夫、清潔員工等，更有人認為與英國脫歐有關，讓部分英國人趁機對外籍移工宣洩種族歧視及不滿。
《每日郵報》指出，尤日維茨不太會說英語，在2012年與家人來到艾塞克斯郡，並在當地肉類工廠工作。他的親屬表示，英國自公投決定脫歐後，排外情緒愈趨嚴重，波蘭大使館也對此事件表示關注，而遭拘捕的6名少年現已獲准保釋。
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