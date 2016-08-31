旅客突破安檢口 德國法蘭克福機場緊急疏散

2016-08-31 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕因有旅客未經檢查突破安檢口，德國法蘭克福機場今（31日）發出緊急疏散指令，要求所有人員撤離，影響多個航班。

綜合外媒報導，機場發言人表示，一名旅客在第一航廈過安檢時，未經掃描就強行通過，安檢掃描儀器也疑似在行李中發現不明物品。

警方已經清空出境大廳，所有乘客被迫重新接受安檢才能登機，部分班機需延遲到明天起飛。