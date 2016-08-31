稱霸最高載客量37年 巨無霸客機之父逝世
2016-08-31 17:58
「巨無霸客機」波音747之父、工程師薩特（中）在週二逝世，享耆壽95歲。（資料照，美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕「巨無霸客機」波音747之父、工程師薩特（Joe Sutter）在週二（30日）逝世，享耆壽95歲。波音集團總裁康納（Ray Conner）稱，薩特是航空界的巨頭之一。
綜合外媒報導，薩特於1960年代帶領的工程團隊，開發了當時世界獨創的大型噴射客機─波音747，康納稱，薩特的團隊開發747，從發想概念到實際推出客機，只花了29個月，「它是一個驚人的成就。」
波音747有「巨無霸客機」、「空中女王」之稱，因機首的雙層設計，747為世上最容易識別的飛機之一。1970年747投入營運後，已生產並交付航空公司超過1500架，亦保持最高載客紀錄長達37年，直到2007年被A380打破記錄。
薩特還參加波音公司其他飛機開發項目，包括707、737及波音367-80。但波音公司表示，747奠定薩特在歷史上的地位。
《CNN》指出，薩特逝世時間，正值747未來充滿不確定性的時刻，波音於上個月警告，因多年銷售低迷，可能停止生產747，而目前波音已宣布生產量減半，從今年9月起，每年12架減至6架。
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