夢幻工作？ 芬蘭飯店徵求極光觀測員

夢幻工作？芬蘭飯店徵求極光觀測通報員。（法新社）

2016-08-31 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭一家飯店近日提供一份短期職缺，徵求一個專門觀測極光並即時通知客人的工作，飯店強調不需要任何工作經驗，只要你會說英文跟知道什麼是極光就好。

根據《每日郵報》（DailyMail）報導，一家芬蘭飯店「Arctic SnowHotel & Glass Igloos」，日前在臉書上貼出一份徵人啟事，公開徵求一名專門觀測極光的工作人員，這份工作是一個短期職缺，預計12月開始上工做到約4月，每日從晚上11點開始上班到早上6點半，工作內容就是在極光出現的時候第一時間通知客人，而且飯店表示應徵者不需要任何工作經驗，只要會說英文跟知道什麼是極光就可以寄履歷應徵，不過不提供住宿，並且強烈建議應徵者有自己的交通工具，因為觀賞極光的地點距離市區有27公里，徵求期限到9月11日為止。

有人稱這是一份夢幻工作，但是這份工作必須天天熬夜，而且工作環境時常在攝氏0度以下，還有網友戲稱：「第一次看到極光驚呆了，忘了提醒客人，結果丟飯碗」，不過飯店表示目前已經湧入大量履歷詢問。