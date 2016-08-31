| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國中女上學途中遭掐脖、摀鼻 警火速逮嫌犯 連遭查獲賭博電玩、賭場 高市警局發布懲處官警
 首頁 > 國際

夢幻工作？ 芬蘭飯店徵求極光觀測員

夢幻工作？芬蘭飯店徵求極光觀測通報員。（法新社）

2016-08-31  17:00

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭一家飯店近日提供一份短期職缺，徵求一個專門觀測極光並即時通知客人的工作，飯店強調不需要任何工作經驗，只要你會說英文跟知道什麼是極光就好。

根據《每日郵報》（DailyMail）報導，一家芬蘭飯店「Arctic SnowHotel & Glass Igloos」，日前在臉書上貼出一份徵人啟事，公開徵求一名專門觀測極光的工作人員，這份工作是一個短期職缺，預計12月開始上工做到約4月，每日從晚上11點開始上班到早上6點半，工作內容就是在極光出現的時候第一時間通知客人，而且飯店表示應徵者不需要任何工作經驗，只要會說英文跟知道什麼是極光就可以寄履歷應徵，不過不提供住宿，並且強烈建議應徵者有自己的交通工具，因為觀賞極光的地點距離市區有27公里，徵求期限到9月11日為止。

有人稱這是一份夢幻工作，但是這份工作必須天天熬夜，而且工作環境時常在攝氏0度以下，還有網友戲稱：「第一次看到極光驚呆了，忘了提醒客人，結果丟飯碗」，不過飯店表示目前已經湧入大量履歷詢問。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 極光 職缺 芬蘭
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：夢幻工作？ 芬蘭飯店徵求極光觀測員


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.