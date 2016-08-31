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「失身酒」中港爆紅 美國早已禁止銷售

2016-08-31  16:27

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國一款名「Four Loko」的水果酒，最近在中國和香港等地爆紅。這款酒被稱為「失身酒」，雖然只有12%的酒精，但極易令人喝醉。中國一名少女日前喝完一罐後，就做出一連串的失態行為，引起各界議論。

根據香港媒體報導，「失身酒」是由美國「Phusion Projects」公司生產，含有高咖啡因與酒精成份，雖然酒精濃度只有12%，但後勁卻十分強烈。

據估計，「失身酒」等於6罐啤酒的酒精濃縮，或是等於5.5杯紅酒、1杯咖啡、加上1罐提神飲料紅牛的濃縮，因為果味濃郁，容易令人有「還沒醉」的錯覺。

據悉，2010年，美國曾有人因飲用此酒導致生命危險，甚至發生自殺案例，目前在10幾個州已禁止銷售，美國食品藥物管理局（FDA）也曾對製造商發出警告。

中國一名女網友日前試飲了這款「失身酒」，並將影片上傳網路。影片中，她只喝了一半，就開始暈頭轉向，然後玩起香蕉抱枕，接著自彈之唱，全部喝完後，整個人不省人事。

女網友在影片中表示，這是一款看似無害，實際上卻後勁十足的酒，尤其是對女生而言。她喝了後吐了4次，幸好是在家中試酒，否則實在太可怕了！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 美國一款名「Four Loko」的水果酒，最近在中國和香港等地爆紅。這款酒被稱為「失身酒」，雖然只有12%的酒精，但極易令人喝醉。（路透）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    美國一款名「Four Loko」的水果酒，最近在中國和香港等地爆紅。這款酒被稱為「失身酒」，雖然只有12%的酒精，但極易令人喝醉。（路透）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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