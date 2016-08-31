杜拜親王突襲抓包偷懶 9名高官被迫退休
2016-08-31 17:38
〔即時新聞／綜合報導〕現年67歲的杜拜邦長穆罕默德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）以早起突襲視察官員聞名，28日臨時出巡突檢公家單位，發現整個辦公室空無一人，竟然都沒人來上班。事情傳開後，杜拜自治區政府已有9名高官被迫提早退休。
《每日郵報》報導，在杜拜，公共部門員工通常都是早上7點上班到下午2點下班，而私營部門則是上午8點至下午1點。當天早上7點半，親王來到行政部門辦公室，僅看見掛在牆上自己的相框，空蕩的辦公室令他無法和任何官員交談。而親王隨後又到了杜拜機場移民署視察，幸好所有員工都全數到班。
杜拜宣傳部主管馬里（Mona Al Marri）表示，親王認為公務員必須遵循杜拜的高標準工作效率，才能符合社會期待，而守時是很重要的因素，上司也得以身作則才行。
中東地區圍繞海灣的國家正積極處理油價下跌所引發的財務問題，而杜拜親王的視察行程更是被視為最具代表性的努力之一，事後親王也隨即下令讓9名高官提早退休。
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