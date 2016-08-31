| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國中女上學途中遭掐脖、摀鼻 警火速逮嫌犯 連遭查獲賭博電玩、賭場 高市警局發布懲處官警
 首頁 > 國際

杜拜親王突襲抓包偷懶 9名高官被迫退休

2016-08-31  17:38

〔即時新聞／綜合報導〕現年67歲的杜拜邦長穆罕默德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）以早起突襲視察官員聞名，28日臨時出巡突檢公家單位，發現整個辦公室空無一人，竟然都沒人來上班。事情傳開後，杜拜自治區政府已有9名高官被迫提早退休。

《每日郵報》報導，在杜拜，公共部門員工通常都是早上7點上班到下午2點下班，而私營部門則是上午8點至下午1點。當天早上7點半，親王來到行政部門辦公室，僅看見掛在牆上自己的相框，空蕩的辦公室令他無法和任何官員交談。而親王隨後又到了杜拜機場移民署視察，幸好所有員工都全數到班。

杜拜宣傳部主管馬里（Mona Al Marri）表示，親王認為公務員必須遵循杜拜的高標準工作效率，才能符合社會期待，而守時是很重要的因素，上司也得以身作則才行。

中東地區圍繞海灣的國家正積極處理油價下跌所引發的財務問題，而杜拜親王的視察行程更是被視為最具代表性的努力之一，事後親王也隨即下令讓9名高官提早退休。

相關連結請見

廣告
  • 杜拜邦長穆罕默德親王28日臨時出巡突檢公家單位，發現整個辦公室空無一人，竟然都沒人來上班。（圖擷取自Instagram）

    杜拜邦長穆罕默德親王28日臨時出巡突檢公家單位，發現整個辦公室空無一人，竟然都沒人來上班。（圖擷取自Instagram）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出席率 員工 曠職 杜拜 油價下跌 突襲 陳水扁 點名
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：杜拜親王突襲抓包偷懶 9名高官被迫退休


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.