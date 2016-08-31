二手煙罹癌率1.3倍 日擬100％室內禁煙
2016-08-31 13:19
〔駐日特派員張茂森／東京31日報導〕日本「國立癌症研究中心」公佈一項最新的研究報告指出，日本人抽二手煙罹患癌症的機率比一般人多出1.3倍，因肺癌死亡的男性70％、女性20％是因為抽煙的原因，同時「確定」有7種病因與抽二手煙具有因果關係，這項報告已列入今天正式對外公佈的「煙草白皮書」，白皮書強烈建議日本應早日實施「100％的室內禁煙。
日本「國立癌症研究中心」的研究團隊是在426篇論文之中，從1984年到2013年發表的9篇與「二手煙與肺癌」相關的論文進行分析，受訪者多達20萬人，結果發現抽二手煙的人罹患癌症高出一般人的1.3倍，此為日本對抽二手煙罹患癌症的因果關係做的首次科學證明，這項結果已列入將於今天對外公佈的新版「煙草白皮書」。
日本「煙草白皮書」對抽煙與疾病的因果關係，以「確定」、「有可能」、不明」、可能不相關」等4種類加以科學評定，這次的白皮書已將肺癌、虛血性心臟病、腦中風、第二型糖尿病、幼兒猝死等疾病由「有可能」的評級升高為「確定」。
白皮書指出，日本針對抽二手煙的對策是「處於世界最落後的水準」，有必要早日實施「100％的室內禁煙」。
日本厚勞省的「學者專家會議」所提出的「抽煙與影響健康」報告書是2001年以來的新「煙草白皮書」，過去已經佈3次「煙草白皮書」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- MLB》皇家不再交易 王建民繼續待下去
- 林全政府問題出在那？張善政：人禍
- 百尺竿頭收購樂陞破局 趙天麟質疑坑殺股民
- 羽協要開檢討會 贊助商「約束」受關注
- 毒販想趁暑假期狂撈一票 卻自己吞太多GG了
- 欠債1億抵掉公司 找黑道被拗千萬
- 台灣平均每5熟齡有偶者 與父母同住
- 重金屬爐碴填魚塭 業者法辦
- 軍公教9月3日上街頭 大仁哥臉書貼文滅火
- MLB Live》王建民無緣扮福星 皇家惜敗洋基
- 〈家庭診療室〉就愛大家分食 男友卻拒同樂
- 台灣東南方海面熱低壓生成 專家：對台影響不大
- 郭子潛心瑜伽 自費500萬出輯
- 疑暈倒壓到甲酚桶 男員工嚴重灼傷
- NBA》彩裝場邊記者塞格 將接受第3次骨髓移植手術
- 《觀察筆記》成敗轉頭空
- 徐光曦「被請辭」？ 大股東財部不知情
- 拒主持金馬斷3連莊 黃子佼讓賢忙淘金
- 吳澧培批蔡用錯人 要林全下台
- 真的很漂亮！宜市幾米公車9月13日起試營運
- NBA》恐怖勇士要來了！ 灣區「4巨頭」10月2日熱身賽首秀
- 涉兩度炒作龍邦股票 朱國榮被起訴
- 世界盃資格賽》魯尼退出英格蘭國家隊？ 「2018年世界盃後」
- 李全教條款第一遭 南市議長補選將記名投票
- 暖心！「溫暖冰箱」分享食物、分享愛
- 一朗美職16年 盜壘皆達雙位數
- 帕運》俄羅斯被禁賽 超過百名選手個人申請盼參賽
- U18亞洲青棒賽》台灣打開了 台版大谷轟了
- MLB》王建民2局無失分好投 完整影片看這邊
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 基本工資下週再審 資方揚言繼續缺席
- NBA》玫瑰瞳鈴眼劇終？ 羅斯輪姦案大逆轉
- 國際劇場藝術節 推2檔戶外免費演出
- 茄萣1-4號道今環評 正反意見再槓
- 兆豐案是國民黨造成 王定宇：罵新政府叫輕重不分
- 沙加緬度台灣文化基金會獎學金頒發
- 高架橋及橋樑 除緊急救災禁借用
- 九三軍公教「反汙名、要尊嚴」遊行 將有交管
- 中高齡夫妻失業 靠ＭＩＴ創業成功
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：二手煙罹癌率1.3倍 日擬100％室內禁煙
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分