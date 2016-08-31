二手煙罹癌率1.3倍 日擬100％室內禁煙

2016-08-31 13:19

〔駐日特派員張茂森／東京31日報導〕日本「國立癌症研究中心」公佈一項最新的研究報告指出，日本人抽二手煙罹患癌症的機率比一般人多出1.3倍，因肺癌死亡的男性70％、女性20％是因為抽煙的原因，同時「確定」有7種病因與抽二手煙具有因果關係，這項報告已列入今天正式對外公佈的「煙草白皮書」，白皮書強烈建議日本應早日實施「100％的室內禁煙。

日本「國立癌症研究中心」的研究團隊是在426篇論文之中，從1984年到2013年發表的9篇與「二手煙與肺癌」相關的論文進行分析，受訪者多達20萬人，結果發現抽二手煙的人罹患癌症高出一般人的1.3倍，此為日本對抽二手煙罹患癌症的因果關係做的首次科學證明，這項結果已列入將於今天對外公佈的新版「煙草白皮書」。

日本「煙草白皮書」對抽煙與疾病的因果關係，以「確定」、「有可能」、不明」、可能不相關」等4種類加以科學評定，這次的白皮書已將肺癌、虛血性心臟病、腦中風、第二型糖尿病、幼兒猝死等疾病由「有可能」的評級升高為「確定」。

白皮書指出，日本針對抽二手煙的對策是「處於世界最落後的水準」，有必要早日實施「100％的室內禁煙」。

日本厚勞省的「學者專家會議」所提出的「抽煙與影響健康」報告書是2001年以來的新「煙草白皮書」，過去已經佈3次「煙草白皮書」。